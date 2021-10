ONS Snits pakt earste útoerwinning, Harkemase Boys bliuwt boppe-yn meidwaan

Nei it skoft waard der net mear skoard. Harkemase Boys stiet troch de oerwinning fjirde op twa punten fan de koprinners.

ONS Snits wint wichtige wedstriid

ONS spile yn de haadklasse in wichtige wedstriid. De konfrontaasje tsjin NSC Nijkerk wie nammentlik it duel tusken de nûmers 12 en 13 fan de kompetysje. NSC wie better yn de iepeningsfaze, mar ONS kaam op foarsprong. Gerben Visser kopte de Snitsers op 0-1.

Efkes letter wie it alwer lyk troch in knap ôfstânsskot fan Redouan Hazzat: 1-1. Dêrnei hie ONS in sterke faze en kaam it troch Visser wer op foarsprong. Mei 1-2 sochten beide ploegen de klaaikeamers op.

Nei it skoft krigen beide ploegen kânsen op in doelpunt. Yn de slotfaze wie NSC noch in pear kear tichteby de 2-2, mar ONS koe de foarsprong fêsthâlde. De Snitsers steane no op it 10de plak mei 12 punten.