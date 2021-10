Rotte parrebeammen moatte mear dúdlikheid jaan oer Waadsee

De fjouwer keunstriffen yn it Eierlandse Gat wurde fyftjin oant tweintich kante meter grut. It gebiet dêr't se komme, is sletten foar de fiskerij. De riffen binne makke fan parrehout. Dat hout kin fuortrotsje en de hoop is dat dêrnei de struktuer sels langer oerein bliuwt omdat skulpdieren harren oan it hout hechtsje.

Slyk en sân

It is in ferfolch op in eksperimint fan it Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Teksel. Dêrby hawwe sechstich koaien mei dêryn ferskillende hurde ûndergrûnen oardel jier yn it Waad lein om te sjen hokfoar libben dêrop ûntstiet en wat it slyk en sân dêrmei mei docht.

It ûnderwetterlibben docht it der goed op, seit NIOZ-ûndersiker Sterre Witte. "We zien dat zo'n harde ondergrond echt een verrijking is van de Waddenzee omdat je naast de soorten die in het zand leven ook soorten vindt die zich op zo'n harde ondergrond hechten of daar bescherming tussen zoeken."