Femke Kok rekket nasjonale titel op 500 meter kwyt oan Leerdam

Kok gie it toernoai yn mei lichte klachten oan de ljisk. Nei har earste 500 meter yn 37,75 skodde de Friezinne mei de holle, mar dat wie wol genôch foar de twadde tiid. Allinnich Leerdam wie yn in nij kampioenskipsrekôr fan 37,58 flugger. Michelle de Jong kaam mei 37,77 krekt efter Kok.

Twadde rit

Op de twadde 500 meter krige Kok de kâns om yn in direkt duel de santjin hûndertsten goed te meitsjen op Leerdam. Mei de iepening pakte Kok wat tiid op har grutte konkurrinte, mar it rûntsje fan Leerdam wie folle beter. Sy kaam dan ek as earste oer de streek yn in nij kampioenskipsrekôr fan 37,49. Kok ried 37,62.

In rit earder hie Michelle de Jong it brûns al feilichsteld mei 37,90. Dêrmei wie se krekt as Kok wis fan in ticket foar de earste fjouwer wrâldbekers. Marrit Fledderus fan Sint Nyk ried har as nûmer fjouwer nei de wrâldbekers.