Team Twente wint sinne-enerzjyrace Solar Challenge yn Marokko

It Solar Team Twente, mei dêryn de Friezen Remco Hoen en Oebele Lijzenga, hat de Solar Challenge yn Marokko wûn. It team prestearre earder yn de wike ek al poerbêst. Nei fjouwer wedstriiddagen stie Twente boppeoan. Freed wie de lêste dei fan de wedstriid en die bliken dat it Team Twente earste wurden is yn it klassemint.