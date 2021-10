Omrop TIP: Zoltin Peeter yn FryslânDOK

Bestimming

In pear moanne foar syn dea hâldt er op mei tekenjen. Hy freget syn freonen him te helpen by it ferneatigjen fan syn wurk. In lytse seleksje mei bliuwe. Programmamakker Albert Jensma folget foar FryslânDOK Zoltins freon en eksekuteur testamintêr Dolph Kessler. Dy hat him as taak steld om foar it wurk fan Zoltin in goede bestimming te finen. Mar wa wol it hawwe?