Filip Stevanovic krijt help fan Sulejmani en Djuricic

Stevanovic is 18 jier en wennet no in pear moanne yn Nederlân. Syn mem kaam mei him mei. "Dat is hiel noflik. Ik haw in soad respekt foar myn heit en mem. Myn mem is no wer efkes fuort, mar myn heit komt no oer. It helpt my in soad dat sy der binne. Ik bin der hiel bliid mei."

De Serviër komt út in lyts stedsje yn Servië: Arilje. Dêrnei ferhuze er nei de haadstêd Belgrado om yn de jeugd by Partizan Belgrado te spyljen. Manchester City kocht him doe't er 17 wie en ferhierde him fuortendaliks wer oan Partizan.

'Fans fan Partizan binne echt gek'

En no wurdt Stevanovic foar twa jier ferhierd oan sc Hearrenfean. "Partizan is myn klup. Ik haw der altyd fan dreamd om foar dy klup te spyljen. Ik wie bliid dat ik noch in heal jier foar Partizan spylje koe. De klup hat safolle fans. Dy jouwe dy safolle enerzjy."

Yn Belgrado hawwe jo de derby tusken Partizan en Reade Stjer. "En hjir is de derby tsjin Cambuur. Ja, dat wit ik. It is wol te ferlykjen. De fans fan Partizan binne wol echt gek."