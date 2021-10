Wiersma fan BoerBurgerBeweging: "Mei ús stânpunten kinne we wat betsjutte foar Fryslân"

Neffens Wiersma stimme net allinne boeren op de partij. "We peile no tusken de 6, 7, 8, sitten. As je witte dat der noch mar 50.000 boerebedriuwen yn Nederlân binne, is it net mear allinne de boere-efterbân dy't foar ús falt"

Dat leit neffens har oan de stânpunten dy't se ha. "Eltsenien dy't ús ferkiezingsprogramma trochnaam hat, wit dat we ek hiel sosjale stânpunten ha. Op it mêd fan bedriuwichheid en mkb: we binne in hiel brede partij."

Nochtere ferstân

It nochtere ferstân fiert de boppetoan yn it programma fan de partij, seit Wiersma. "Fansels hâlde we graach fêst oan in tal tradysje yn us lân. Folkloare is echt eat dêr't BBB foar stean wol. Fierder binne wy fan it nochtere ferstân. Wat foar transysjes jo ek yngeane, it nochtere ferstân moat de boppetoan fiere."

"Do kinst wol nei feroaring ta wurkje, de wrâld sjocht der hjoed-de-dei hiel oars út as fyftich jier ferlyn", seit Wiersma. 'It sil oer 50 jier wer sa wêze, mar op de wei dêrnei ta moatte we wol it nochtere ferstân brûke."