Pytsje de Graaf hâldt op nei 25 jier polityk: 'Mienskipsminsk, Frysk en trochpakke'

De Graaf hat no oare dingen oan de holle, mar se mist har wurk wol: "Ik bin sûnt my dat oerkaam is, drok dwaande mei myn refalidaasje. Yn it begjin hast it gemis fan it wurk as wethâlder net yn 'e gaten. Mar lêst wol fan alles yn de krante en dan tinkst; hjir doch ik net mear oan mei. En dat fielt wol in bytsje iensum."

Yn de ôfrûne moannen krige De Graaf in hiel soad stipe fan famylje en freonen, âld-kollega's en buorlju. Hûnderten kaartsjes, in soad blommen en fruitkuorren. "Dat hat my tige goed dien, en ek de Whatsappkes fan in hiel protte minsken. Prachtich. Wat in steun."

Se is no drok dwaande mei better wurden. Oant no ta giet dat nei omstannichheden goed. De Graaf: "Ik tink dat ik op it stuit hiel goed op wei bin mei myn sûnens."