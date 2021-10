UNIS Flyers wint nei shoot-out earste wedstriid yn heale finale beker

Yn dy overtime waard ek net mear skoard. In shoot-out moast de beslissing bringe. Dy gie mei 2-0 nei de Flyers.

De heale finale wurdt beslist mei in 'best of three'. De twadde wedstriid is sneon yn Thialf. In eventuele tredde en beslissende wedstriid wurdt op woansdei spile yn Geleen.

De bekerfinale is op 9 jannewaris.