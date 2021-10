Danny Noppert rap ûnderút yn Amsterdam

Noppert begûn goed oan de wedstriid en pakte de earste leg yn trettjin darts. De Sousa die lykwols neat ûnder foar de Fries. Mei in soad 180'ers pakte de Portugees de 3-2 foarsprong by it skoft.

Dêrnei bleau De Sousa de triples en dûbels goed reitsjen. Hy pakte de sechde en de sânde leg, en wie ek sterk ûnderweis in leg acht. Noppert sette noch wol oan, mar koe úteinlik net op tsjin it geweld fan De Sousa.

Ien telefyzjefinale

Twa jier ferlyn stie Noppert nei in pear spektakulêre wedstriden yn de finale fan it telefyzjetoernoai yn AFAS Live. It is oant no ta noch syn iennige telefyzjefinale by de PDC. Dêryn ferlear er wol kânsleas mei 11-2 fan Michael van Gerwen.