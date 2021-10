Friezinne Fenna Kalma fermoarzelet Feanfroulju mei fjouwer goals

By it skoft stie der troch twa doelpunten fan Renate Jansen en twa doelpunten fan Kalma al in net te oerbrêgjen 4-0 efterstân op it skoareboerd. Dat waard yn de twadde helte allinnich noch mar slimmer, want Kalma wie noch net útskoard.

De Friezinne fûn noch twa kear it net en ek Jansen makke har hattrick kompleet. De lêste en achtste treffer fan de jûn kaam op namme fan âld-Hearrenfeanspylster Danique Ypema.

Mei seis punten út sân wedstriden stiet Hearrenfean op it ien-nei-lêste plak yn de earedivyzje.