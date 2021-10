Rypster suvelfabryk giet lêste wykein yn: "It wie krekt as gûlde it fabryk"

Jurjen Kuurstra is sekretaris fan Wurkgroep Histoarysk Dronryp. Hy fertelt dat it fabryk yn 1891 opset is troch 25 boeren. "Boargemaster Bergsma hat doe de oanset jûn op hjir de 'Coöperatieve Zuivelfabriek Dronrijp' op te setten. It is mei 300 kij begûn as bûterfabryk."

44 ferskate soarten tsiis

Nei de bûter kaam hieltyd mear de tiis, fertelt Kuurstra. "Op in gegeven stuit makken sy hjir wol 44 ferskate soarten tsiis. It fabryk is grutter wurden om't it oare fabriken oernaam: Rie, Berltsum, Winsum, Easterlittens. It fabryk hat yn de oarloch ek wol in minne tiid hân. Doe wie der sels in tekoart oan molkbussen."

Letter gie it wer better, flink better sels. "Om 1979 hinne wie it it grutste tsiisfabryk fan Europa. Doe wurken der ek sa'n 89 minsken", seit Kuurstra.

Yngripend foar Dronryp

It tsiisfabryk moast yn 2011 al ticht. Neffens Kuurstra wie dat hiel yngripend foar Dronryp. "Ek foar mysels: myn heit hat der wurke, myn soan hat der wurke. Ik wie hûsskilder en haw der ek hiel wat ôfferve."