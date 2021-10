Jorrit Bergsma mei oermacht nei nasjonale titel op 5 kilometer

Yn in direkt duel tsjin de grutte favoryt op dizze ôfstân, Patrick Roest, gie it lang lykop. Yn de slotfaze kaam Bergsma lykwols mei in fersnelling dy't syn tsjinstanner net folgje koe. Roest kaam úteinlik goed 3,5 sekonden letter oer de streek yn 6.10,84.

Yn de lêste twa ritten kamen ûnder mear Sven Kramer en Marwin Talsma net yn de buert fan de tiid fan Bergsma. Talsma pakte wol it brûns mei 6.14,31. Kramer kaam nei 6.16,06 as fiifde oer de streek. Dêrmei pakten sy beiden in startplak op de wrâldbekers.

Harm Visser fan De Westereen en Ids Bouma fan Aldehaske diene net mei om de ynternasjonale startplakken. Sy rieden respektyflik 6.34,48 en 6.36,75. Foar Visser wie dat wol in persoanlik rekôr.