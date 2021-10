Trije stellingen oer ferdigenjen by Cambuur: "Er moet als team wel wat veranderen"

Tsjinstanner RKC Waalwijk liket de foarm te pakken te hawwen. Der waard de ôfrûne wiken lykspile tsjin Feyenoord, wûn fan Sparta Rotterdam en fan Willem ll. "Ik vind dat ze het goed doen, we krijgen het niet makkelijk", tinkt ferdigener Doke Schmidt.

"It is in hiel rûtinearre ploech", wit De Jong oer de Waalwijkers. Boppedat spylje se yn in 5-3-2-systeem. "We sille snein net folle kânsen krije. Ferwachtsje net in geweldige en prachtige wedstriid, want se spylje mei fiif ferdigeners. We moatte doarre te fuotbaljen op de goede mominten."

Schmidt sil syn freonen ek net oanbefelje om foar de telefyzje te sitten snein. "Voor de toeschouwers is het vaak minder leuk om naar te kijken. Je creëert minder kansen tegen dat soort systemen. We moeten nog scherper zijn voor de goal."

Is it no ek in wichtigere wedstriid om't RKC twa plakken ûnder Cambuur stiet mei twa punten minder? Neffens Schmidt net. "Elke wedstrijd is voor ons belangrijk. Het hele jaar is het cruciaal om punten te pakken."