TeamNL mei Femke Faber nei finale EK kuorbal

Femke Faber (26) út De Gordyk makke har debút dit EK foar TeamNL. Yn de trije pûlwedstriden spile de kuorbalster fan LDODK twa duels en kaam dêr ta tsien goals. Faber waard as iennige Fries op it lêste momint taheakke oan de EK-seleksje fan bûnscoach Jan Niebeek, dy't yn totaal sân manlju en sân froulju selektearre foar dit EK.

Yn de earste helte koe Oranje fia 8-2 healweis útrinne nei 15-4 by it skoft. Nederlân wie in klasse better as de Dútsers, dy't op it EK yn 2018 noch sulver wûnen troch yn de heale finale hiel ferrassend België te ferslaan.

Ynfalbeurt Faber

Nei it skoft rûn Nederlân út nei 27-6. Yn it lêste kwart wiksele bûnscoach Jan Niebeek in grut tal spilers. Ek Femke Faber mocht de lêste tsien minuten meidwaan en wist ien kear te skoaren. Einstân: 38-8.

Dreamfinale

België wist yn de oare finale te winnen fan Ingelân mei 24-12. Dêrmei revansearren de Belgen har foar it EK debâkle fan 2018 doe't se foar earst bûten it poadium einigen. Se ferlearen doe yn de striid om it brûns fan Portugal. En dus krije se yn eigen lân tsjin Nederlân de kâns op har earste gouden medalje op in EK.