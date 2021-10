Felle reaksjes op 'Rede fan Fryslân' fan rabbyn Benima: "Rint troch famyljes"

De rabbyn makke ûnder oare in fergeliking mei hoe't it nazirezjym yn de jierren '30 Joaden oanwiisde as gefaar foar de mienskip en de wize wêrop as Nederlân neffens har omgiet mei minsken dy't net faksinearre binne tsjin corona. Dizze groep wurdt neffens har troch minister De Jonge ek fuortsetten as in gefaar foar de mienskip.

'Net ienfâldich'

"Ik fûn it 'stuitend', dizze ferliking fan ús demokratyske regear" seit Sybrand Buma, boargemaster en foarsitter fan de Veiligheidsregio. Earder reagearre hy al hurd op de taspraak, mar Benima lei dat út as it ferdigenjen fan syn âld-kollega's yn Den Haag.

Troch famyljes

"We sjogge ek yn Den Haag hoe dreech it is om yn dizze tiid, dy ûnwis, is om meiïnoar de bêste besluten te nimmen. Der wurde flaters makke, altiten, mar om te sizzen dit oerhinget nei it nazi-rezjym: ik fyn it ferskriklik", seit Buma. "Dizze diskusje rint troch famyljes."