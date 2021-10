Antoinette de Jong yn persoanlik rekôr nei nasjonale titel op 1.500 meter

De Jong ried yn de ien-nei-lêste rit tsjin Ireen Wüst fan It Hearrenfean, doe't Jutta Leerdam mei in persoanlik rekôr fan 1.53,64 noch de rapste tiid hie. Beide froulju koene mei help fan inoar ûnder dy tiid dûke, mar Wüst wie mei 1.53,48 krekt wat stadiger as De Jong.

Yn de lêste rit kamen Joy Beune en Melissa Wijfje net mear oan de tiden fan de top trije.

Wrâldbeker

Mei harren poadiumplakken binne De Jong en Wüst no wis fan in startplak op de wrâldbekerwedstriden. Dêrfoar moatte je by de earste fiif einigje. Marijke Groenewoud fan Hallum foel der mei in sechde plak krekt bûten. Se ried wol in nij persoanlik rekôr: 1.54,76.

Reina Anema fan De Gordyk (13e yn 1.56,52), Myrthe de Boer fan Skarsterbrêge (15e yn 1.56,76) en Kim Talsma fan Grou (18e yn 1.57,33) kamen net yn de buert fan it poadium en de wrâldbekertickets.