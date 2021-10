Snitser sikehûs Antonius fol mei Urker coronapasjinten

It betsjut dat coronapasjinten yn de omjouwing fan Snits no útwike moatte nei bygelyks Ljouwert of It Hearrefean.

Fan de coronapasjinten op de ferpleechôfdielingen yn it Antonius komt 70 oant 80 prosint fan Urk. Op de intensive care giet it om likernôch 50 prosint. Dat seit Ate van der Zee, foarsitter fan it Regionaal Overleg Acute Zorgketen Noord-Nederland.

"Het komt doordat we een toename zien in het aantal coronapatiënten de afgelopen week. Geleidelijk aan zijn we daarom de capaciteit voor corona weer aan het opschalen."