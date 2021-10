Produsint musical De Tocht jout foar 3 miljoen oan obligaasjes út:

Der binne risiko's, wit ek Van der Veen: "Dat is der altyd. We binne allinnich al hielendal ûndersocht troch de beursorganisaasjes. Alles moat je oanleverje en wurdt beoardiele. Se binne hiel entûsjast oer dizze obligaasjes." Van der Veen hat der dan ek it folste fertrouwen yn dat it goed komt: "We ha goed merkûndersyk dien en witte dat der in merk is foar dit soarte fan musicals. Wy ha der it folste fertrouwen yn dat it goed komt."

IIsflier fan 2.000 kante meter

De Tocht wurdt opfierd yn in spesjaal te bouwen teäter yn Ljouwert, mei in iisflier fan 2.000 kante meter. It ferhaal giet oer fiif reedryd freonen dy't meiïnoar oer de finish op de Bonkefeart komme.

Neffens saaklik direkteur Hans Staal fan De Tocht BV en kreatyf produsint Foppe van der Veen is der genôch animo foar it stik. Undersyk soe útwize dat de musical mear as 460.000 besikers lûke kin, út it hiele lân wei. "De Elfstedentocht is niet alleen van de Friezen, maar is van iedereen in Nederland."

Premjêre

De premjêre fan De Tocht soe eins ferline jier wêze, mar waard fanwegen corona útsteld nei 1 oktober 2022. Yn novimber giet de kaartferkeap los.