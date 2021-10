Twente-supporters oppakt nei ûnderlinge slaanderij by duel tsjin Cambuur

Stewards en befeiligers moasten yngripe. De wedstriid SC Cambuur - FC Twente wie op sneon 28 augustus. De Ljouwerters wûnen mei 2-0. It slachtoffer rekke ferwûne en waard behannele yn it sikehûs. De man woe gjin oanjefte dwaan.

De plysje yn Oerisel neamt it fuotbalgeweld 'onacceptabel'. Dêrom binne sy úteinset mei in ûndersyk nei acht fertochten en de oanlieding foar it oanfallen fan de man. Ofrûne wike binne alle acht fertochten oanholden en heard.

De plysje, it Iepenbier Ministearje, it fuotbalbûn KNVB en de fuotbalklups hawwe as útgongspunt dat fuotbalfandalisme en geweld hurd oanpakt wurde moatte, sa lit de plysje witte.