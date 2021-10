HEA! 60 jier gymnastykje

It is in gesellige boel as de gymfroulju fan Dronryp oan it gymnastykjen binne. Juf Anne-Marije is 23 jier en sa'n 60 jier jonger as de froulju yn har klasse. De measte froulju wiene al oan it gymnastykjen by DOS doe't sy lytse famkes wiene. Tjittie is sels al 73 jier by de feriening. Mar sy hawwe noch like folle wille as eartiids.