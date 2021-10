GGD Fryslân: besmettingen rinne oer fan bern op âlderein; situaasje 'zorgelijk'

De deltafariant smyt mear besmettingen op dan de fariant dêr it allegearre mei begûn. Besmetting bart no benammen thús. Yn Noardeast-Fryslân binne de sifer it heechst; de faksinaasjegraad leit hjir ek leger dan yn oare gemeenten. "Het is zorgelijk voor de hele provincie", seit Everhard Hofstra.

Soarchynstellingen

Neffens Hofstra binne yn de soarchynstellings inkele klusters fan minsken dy't besmet binne mei it coronafirus. "Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Het is ingewikkeld, want je wilt ook de levenssituatie van de ouderen goedhouden. Je wilt een balans van hoe je ervoor kunt zorgen dat ze zo fijn mogelijk kunnen leven en zo weinig mogelijk last hebben van maatregelen, maar ook van hoe je ervoor zorgt dat zo weinig mogelijk mensen besmet raken en ziek worden."

Sikehûzen

"Wat je nu ziet, is dat de aantallen zo snel oplopen dat ook het aantal mensen in het ziekenhuis weer toeneemt, het aantal mensen op de ic neemt weer toe. Dat leidt ertoe dat ziekenhuizen zeggen: 'we kunnen geen operaties doen en de andere dingen die we zouden willen doen'. Veel mensen blijven dus op wachtlijst staan; langer dan dat nodig zou zijn wanneer de coronagetallen lager zouden zijn."

'Boosterfaksinaasje

Hofstra seit mei klam dat faksinaasje de oplossing is. "Dat leidt er toe dat druk op zorg minder is en dat jouw familielid, die misschien wacht op een hartoperatie of longoperatie of andere ingreep, wel aan de beurt zou kunnen zijn als dat nodig is", seit Hofstra.

Ek it setten fan in tredde prik of in 'boosterfaksinaasje' soe helpe. Hofstra: "Een boostervaccinatie zou voor bepaalde groepen helpen om de mate van verspreiding verder te verminderen."