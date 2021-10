In boek oer it libben fan Piet Paaltjens: "Oer de Fries dy't er wie"

Haverschmidt is benammen ferneamd wurden as dichter fan humoristyske gedichten, dy't lykwols in swarte râne ha. Hy waard berne oan de Voorstreek yn Ljouwert en is letter predikant wurden yn Foudgum.

De skriuwer fan it boek dat no út komt, Johannes Keekstra, is ek grutbrocht yn de omkriten fan Dokkum. Dat wakkere syn ynteresse oan foar it libben en it wurk fan Haverschmidt.

Fryske en Ljouwerter woartels

"It boek giet oer syn tiid yn Foudgum mar ek oer syn Fryske woartels en syn Ljouwerter woartels. Oer de Fries dy't der is", seit Keekstra. Boppedat skriuwt hy oer syn tiid yn de omkriten fan Dokkum, "dêr't Haverschmidt doe mei de siel ûnder de earm rûn."

Dat de skriuwer en predikant ferskate kanten hie, fynt Keekstra tige boeiend. "Dat hy predikant wie, dêr't ferwachtingen fan wiene, mar dat hy ek dy dichter wie, dy't ek oer saken gedichten makke dy't by in predikant net bot passe. Dy twa gesichten - dy twa needsaaklikheden - fyn ik wol hiel fassinearjend."

Takom maaie

Freed 12 novimber komt it boek út. De teäterfoarstelling sil plakhawwe yn de tsjerke fan Foudgum en stiet foar takom maaie op de planning.