De toan fan Joana Duarte: "De lêste kolumn..."

Yn myn earste kolumn sei ik al dat ik grutsk wie dat Omrop Fryslân my, nettsjinsteande myn aksint, frege hie om kolumnist te wurden. Yn in regio dêr't ik noch mar seis jier wenje, yn myn sânde frjemde taal. Ik woe it yn myn kolumn oer it Frysk hawwe, oer meartaligens en oer it libben. Mar wat haw ik de ôfrûne fiif moannen as kolumnist sels belibbe?

Ald-deputearre Bertus Mulder reagearre op myn kolumn Eigen folk; hy wie it der net mei iens dat ik in ferbân lei tusken in brek oan boargerskipsfeardichheden en in brek oan tolerânsje, yn dit gefal foar Afgaanske flechtelingen oer, dy't krekt it Talibangeweld yn Kabul ûntflechte wiene.

Hy omskreau my yn syn reaksje as 'in frommeske dat geef Frysk prate mei in swier aksint'. Ik beskôgje dat leau ik mar as in komplimint. Al kleeft der oan sa'n karakterisearring fansels de rook fan linguicism: diskriminaasje op grûn fan taal, dialekt of aksint.

Mar sa hat de bêste man it grif net bedoeld. En as ik tink dat ik troch myn aksint leger ynskat wurd troch in memmetaalprater, kin dat fansels ek net, want: own your accent, sa ferkundige ik al yn myn earste kolumn!

Faak ferwûndere ik my yn myn kolumn oer dit lân en syn gebrûken. Sa hear ik hjir faak dat ik sa 'temperamintfol' bin, of 'superentûsjast en passionearre'. Wylst ik krekt myn bêst doch my yn te hâlden. Noch hieltyd freegje ik my ôf oft Friezen it echt sa bedoele sa't sy it sizze.

Wurde passy en sterke gefoelens faaks bedobbe ûnder typysk Fryske understatements? Hoefolle langer is 'doch mar gewoan, dan dochst al gek genôch' lykwols noch tarikkend foar de sichtberens fan de Fryske taal en de kultuer fan Fryslân? Leaver sitearje ik Gurbe Douwstra: lit jim gean Friezen! Friezen lit jim gean!

Mar sûnder gekheid, ik haw jim graach meinommen yn myn ferwûndering, dy't ik gau ris klassifisearre mei in typology. De Typology fan de Nederlânske Bôle-iters bygelyks, of de Typology fan de Subjektive Waarnimming fan it Nederlânske Waar. En de Typology fan de off- en online daters.

Ik seach fansels net allinne ferskillen, ik seach ek oerienkomsten. Tusken Nederlân en Portugal. Beide lannen mei in fergelykbere geografyske lizzing yn West-Europa, oan 'e kust, mei wichtige havens foar it efterlân, beide ek mei in haat-leafde-ferhâlding mei har grutte buorlannen, mei in koloniaal ferline en mei in taalgebiet dat fier oer de lânsgrinzen rikt.

En no hâld ik dus dochs op mei dizze kolumn. Wêrom? Ienfâldichwei omdat ik it te drok haw.

Mei myn wurk as lektor meartaligens op NHL Stenden, as dosint op de RUG en as bysûnder heechlearaar oan de UvA. Jo sille sizze: dan kin sa'n kolumnke der dochs ek noch wol by? Dat tocht ik ek. Mar en dit sille mear kollumnisten weromkenne as ik de kolumn fan nije wike klear haw, bin ik yn myn holle al wer dwaande mei de kolumn fan de wike dêrnei.

Dêr komt by dat it Frysk net myn memmetaal is, en dat it skriuwen, mar benammen it ynsprekken fan dizze kolumn my oanmerklik mear muoite kostet as in memmetaalprater. Mear as ien kear haw ik de mikrofoan dy't Omrop Fryslân my ta beskikking stelde, by myn man troch de strôt triuwe wollen, as hy wer fûn dat hoe't ik guon wurden útspruts, echt net te begripen wie foar dy earme harkers fan de Omrop. Ik bin der dan ek net wis fan oft in wyklikse Omropkolumn op de langere termyn goed is foar ús relaasje...

Dochs fyn ik it moai om te hearren dat de redaksje it spitich fynt dat ik der mei ophâld en my frege hat oft ik by gelegenheid noch ris in kolumn ynsprekke wol. Dat doch ik graach, en mei wille. Mar net mear alle wiken.

Ik wol jim tank sizze foar jim leuke reaksjes, ynformeel of fia de redaksje, jim oandacht en geduld foar myn somtiden dochs wol wat lange kolumns, en rop jim graach op jim ferwûndering mei my te dielen. Oer it Frysk, oer meartaligens, of oer wat dan ek. Oant in oare kear!"