Tal besmettingen de wike wer omheech, Noardeast-Fryslân stekt der bot boppe-út

Goed 58.000 kear corona fêststeld

Mei de 1.607 testen fan de ôfrûne wike is no yn totaal 58.043 kear it coronafirus fêststeld yn Fryslân.

It offisjele stjertesifer yn ferbân mei it firus yn de provinsje Fryslân leit op 494. It echte tal stjergefallen as gefolch fan it firus leit heger, om't net eltsenien test wurdt. Dêrom is net fan elk stjergefal bekend oft dat oan it firus lei of net.