Ien moanne nei ynfiering fan coronapas nul boeten útdield yn Fryslân

Yn earste ynstânsje wie der wol wjerstân by de hoareka, seit Bakker, om't 'gastfrij wêze en plysjeman spylje' net in ideale kombinaasje is. Mar yntusken wurkje de measte hoarekasaken netsjes mei.

Neffens Bakker moat der boppedat ek omtinken wêze foar de oare kant fan it ferhaal: "Der binne ek ûndernimmers dy't bedrige wurde om't se minsken wegerje oan de doar. Dat is fansels ek net de bedoeling. Dan kinne jo sizze, it belied wurket allinnich op papier, mar oeral dêr't it wol bart, leveret it in bydrage yn de striid tsjin it firus."