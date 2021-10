Nijbou houthannel Noardburgum begûn: "It negative wer omdraaid"

It is hast in healjier lyn: de enoarme brân by Van der Wal Hout yn Noardburgum. De grutte loads fan de houthannel en de wenning fan de eigeners brânden yn koarte tiid folslein ôf. Yntusken rinne de saken wer by Van der Wal en is hy begûn mei de nijbou fan de loads.