Noardeast-Fryslân hat begrutting rûn, mar moat besunigje om it sa te hâlden

Wethâlder Theo Berends is bliid dat er de begrutting foar 2022 sûnder lêsteferhegingen rûn krigen hat. "Alleen de jaren daarna zien er veel minder uit", jout hy ta. Troch de saneamde 'herijking van het gemeentefonds' krijt de gemeente minder jild út Den Haag wei.

De gemeenteried seach dan ek mear oer 2022 hinne, dan nei it jier sels. "Ik snap het heel goed van de raad, want het staat er wel in. Wij willen dolgraag het heft in eigen hand houden, anders komen we onder verscherpt toezicht van de provincie."

OZB omheech

It idee is om de ûnreplik guodbelesting (de onroerende zaakbelasting, OZB) te ferheegjen. Je betelje OZB as je eigener binne fan in wente, in oar gebou of in stik grûn. Mar dêr bliuwt it net by, jout Berends oan. "Wij gaan aan de slag om de financiën van de drie voormalige gemeenten goed op een rij te zetten. Zo krijgen we een eenduidige begroten."

De nije gemeenteried moat úteinlik in beslút nimme oer eventuele besunigingen. "De ruimte is er, maar moet op een efficiënte manier gezocht worden. Daarvoor gebruiken we zero based budgeting. Dat houdt in dat we vanaf nul beginnen. Je kijkt naar al je uitgaven en inkomsten, toetst of je efficiënt uitgeeft."

Yngripe

It komt der op del dat der no wat tekoart is. "Dan moet je kijken waar je op wilt snijden. Als er maar een paar procent overblijft, hebben we miljoenen over waar een raad eigen beleid op kan maken. Dat is wat men ook wil. Als we die OZB-verhoging niet zouden doen, staan we 2 miljoen in de min in 2025. Dat willen we oplossen door zero based budgeting."