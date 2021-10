10 prosint fan Smellingerlânske jongelju krige yn 2021 jongereinsoarch

Under jongereinsoarch falle jongereinhulp, jongereinbeskerming en jongereinreklassearring. It persintaazje jongelju dat jongereinsoarch krijt, ferskilt bot tusken de gemeenten. Want tsjinoer de 10,4 prosint fan Smellingerlân stiet bygelyks 4,2 prosint fan Flylân. Dêrmei wurdt de jongereinsoarch op Flylân (tegearre mei Staphorst) brûkt troch it lytste persintaazje jongerein fan it lân.

Neffens it CBS hawwe de ferskillen ûnder mear te krijen mei sosjaalekonomyske omstannichheden, mar ek mei de wize wêrop't gemeenten de jongereinsoarch ynrjochte hawwe.