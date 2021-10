Cambuur sjocht alwer foarút nei folgjende wedstriid nei ienfâldige bekeroerwinning

Snein tsjin RKC sil De Jong lykwols nei alle gedachten it fertroude basisteam opstelle: "Wy moatte knalle en it giet om fêstichheden. It giet wol om de pingels. We hawwe in belangrike pot snein."

Maxim Gullit: "Het is aan de trainer"

Ferdigener Maxim Gullit makke tsjin Ajax syn debút yn de basis. "Ik ben heel blij dat ik minuten heb mogen maken", seit Gullit. "We zijn gekomen om door te gaan naar de volgende ronde en dat is gelukt."