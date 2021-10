Cambuur pleatst him sûnder problemen foar twadde ronde beker nei oerwinning op Ajax amateurs

Nei goed tweintich minuten makke Cambuur de earste goal. Krastev krige de bal wat lokkich mei en fia Ajax-ferdigener Xamm Flemming gie syn skot yn de goal. Efkes letter koe de Bulgaar wer jubelje. Nei in mislearre skot kopte hy de bal mei in bôchje yn it doel.

Yn de 38ste minút waard it 0-3. Uldrikis kopte de bal troch nei in hoekskop en by de twadde peal koe Erik Schouten de bal ienfâldich deryn tikje.