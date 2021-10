Stientsjes yn muorre moatte lok jaan yn Snits

De Happy Stones binne ien fan de grutste hypes yn de coronakrisis. Minsken kinne de stiennen beskilderje en ferstopje. Dêrnei kin in oar de stiennen fine. Sa bleau eltsenien dwaande yn in tiid dat neat koe.

Smile

"Ja, dy smile dy't dan op it gesicht komt", sa seit inisjatyfnimmer fan de muorre Tjitske Reijenga. Sy is mei twa oare froulju belutsen west by it ûntstean fan de muorre. "Dat gelok ha ik al in pear kear meimakke. Bygelyks mei myn beppesizzers. Dy wolle dan stiennen sykje en dan komme sy bliid thús. Dêr dogge je it foar."