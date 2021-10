UNIS Flyers wachtet útspraak rjochter yn spanning ôf

Yn de earste twa bekerwedstriden die Pitkänen gewoan mei. It tuchtkolleezje hat dy wedstriden omset yn in reglemintêr 5-0 ferlies.

"Oertsjûge dat wy it by it rjochte ein hawwe"

Tongersdei tsjinnet it berop tsjin de útspraak fan it tuchtkolleezje. Beide partijen hawwe harren ferhaal dien. Foarsitter Henk Hoekstra fan de Flyers hat hoop op in geunstige útspraak: "It is dreech om in oardiel te jaan, mar wy binne ridlik oertsjûge dat wy it by it rjochte ein hawwe."

De Flyers wolle dat de rjochter sa gau as mooglik útspraak docht, sa't Pitkänen yn de heale finale tsjin Geleen alwer spylje kin. De rjochter sil dat besykje, mar hat sein dat er gjin garânsjes jaan kin.