Waadferiening hat goede hoop dat gaswinning ûnder it Waad noch keard wurde kin

De Waadferiening hopet dat dit rapport in ekstra triuw yn de rêch is. Petersen: "We weten van minister Blok dat hij zich graag laat leiden door onafhankelijke, feitelijke rapporten. Het KNMI-rapport is nogmaals een bevestiging waarom je niet moet beginnen met nieuwe aardgaswinning omdat je weet dat de zeespiegel vele malen meer zou kunnen stijgen als je nog meer fossiele brandstoffen gaat gebruiken."

Ferkeap fan Waadgasfjild

Tiisdei waard dúdlik dat de NAM lytse gasfjilden op lân en see kwyt wol om't der te min groeimooglikheden binne. Sa ek gasfjilden ûnder de Waadsee. De NAM wol de gasfjilden no ferpartsje yn fjouwer gebieten, dy't as aparte bv's te keap oanbean wurde. Wat dit krekt betsjutte sil foar de gaswinplanne yn de Waadsee is noch net bekend.

Dit brocht in nije fraach by de Waadferiening nei boppen. "Wat nu als een rijke Saoedische prins of Canadese cowboy de Waddenzeevelden van de NAM overkoopt?", sa't Petersen it seit. Oan de iene kant kinne je dêr benaud foar wêze, jout hy oan. "Maar tegelijkertijd denken wij ook dat zij zouden weten dat de Waddenzee UNESCO werelderfgoed is. Als je een goede zakenman bent, dan moet je je goed achter je hoofd krabben als je investeert in het beschadigen van dat erfgoed."