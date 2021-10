Wethâlder kin soargen yn Rotstergaast oer geitehâlderij noch net weinimme

De ynwenners hawwe noed oer it plan foar in grutskalige geitehâlderij flakby harren doarp. Ut ûndersyk hat bliken dien dat minsken dy't tichtby in geitehâlderij wenje, mear kâns hawwe op longsykten. De GGD Fryslân advisearret mei dêrom gjin nije geitehâlderijen ta te stean of útwreiding fan in besteand bedriuw op in ôfstân fan twa kilometer om 'gefoelige bestimmingen' hinne.

Foar Rotstergaast soe it gean om hast fiiftûzen geiten. Earder fan 'e wike luts de fraksje fan de PvdA yn De Fryske Marren dêr ek al oer oan de belle.

Undernimmer ek in kâns jaan

Wethâlder De Jong fan De Fryske Marren kin him de soargen yn it doarp wol yntinke. Hy sit yn in dreech parket omdat er de geitehâlder as ûndernimmer ek in kâns jaan wol. De oanfraach is no yn behanneling by de gemeente. Earne yn dat trajekt wurdt it advys fan de GGD ek meinaam, njonken oare saken lykas de bou- en de miljeufergunning.

It duorret wol in pear moanne foardat alles útiten is. Dan kin de gemeente earst útslútsel jaan en wurdt bekend oft de grutte geitehâlderij by Rotstergaast der no wol of net komme mei.