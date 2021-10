Johnny Jansen: "Heerenveen maakte het zichzelf ongelofelijk lastig"

De trainer fan sc Hearrenfean is net tefreden oer de wedstriid. "De doelstelling van bekervoetbal is dat je verder komt. Zeker in de eerste helft was het tempo te laag, we verplaatsten niet snel genoeg de bal en we waren slordig in onze voortzetting. Daardoor maken we het onszelf ongelooflijk lastig."

'Slordig'

It spul wie neffens Jansen net op oarder. "Als je het volhoudt en het tempo toch nog kunt verhogen, dan ga je absoluut je mogelijkheden krijgen, maar als je te slordig bent, dan ga je het gewoon lastig krijgen, want ze maken het heel compact: er zijn heel veel mensen rondom de zestien en dat maakt het gewoon heel lastig om er doorheen te voetballen."

En dochs, jout de trainer oan: "Het belangrijkste is: we zijn door." Hearrenfean giet troch nei de twadde ronde fan de KNVB beker.