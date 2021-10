Noch gjin beslút oer Brûsplak op De Jouwer, mar dát it der komt is wis

"In part fan de omwenners fan De Stuit wol it dêr net, mar oaren just wol", seit Stegenga. "Mar eltsenien hat sein dat der wat oan it parkearjen dien wurde moat. Dy lûden binne grut en ik kin my foarstelle dat de ried it dêr dochs goed oer hawwe wol."

Petear mei wethâlders

De inisjatyfgroep is al sa'n seis jier oan de gong mei de plannen. It leit foarearst by de gemeente. Stegenga: "Wy hawwe tongersdeitejûn in gearkomste mei de wethâlders dy't der ferantwurdlik foar binne, dan hearre wy oft wy op dit stuit noch wat dwaan moatte. As wy it proses flugger meitsje kinne, dogge wy dat."