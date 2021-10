Is it Sven Kramer syn lêste seizoen, of stiet de doar noch op in kier?

Gewoanwei begjint Kramer freed oan syn lêste seizoen as reedrider. In skoft lyn hat de Feanster al oanjûn der nei de Spelen mei op te hâlden. Mar, de lêste tiid doarde hy it net mear sa hurd te sizzen. Hoe sit dat no?

Hâldt er nei it seizoen no wol of net op? Kramer: "Ik bin it wol fan doel, mar miskien wurd ik op in dei wekker en tink ik: it is noch hartstikke leuk en it giet goed, dus we geane noch troch. Dat foarnimmen haw ik net, mar ik wol my nearne yn hindere fiele om dêryn in beslút te meitsjen. Ik lit my dat troch gjinien fertelle."

Wiete jassen

It ôfrûne seizoen hat der in oantal kearen krityk west op de kwaliteit fan de iisflier fan Thialf. Ien fan de riders dy't him dêr doe mei bemuoide, wie Kramer. Hy kin no noch net safolle sizze oer de iiskwaliteit fan de 400 meter-baan fan it Feanster iisstadion.

Wol is Kramer benijd hoe't it kommend wykein komt. "Ferline jier wie it relatyf maklik te kontrolearjen om't der gjin publyk wie. Der kin no 75 persint yn de hal, dan komme der ek wiete jassen binne en stel dat it reint bûten. It wurdt in hiel grutte útdaging dat foarinoar te krijen, want it wurdt foar hiel folle de earste kear mei oare omstannichheden. Ik sjoch it wol. Ik moat hurd ride en sy moatte in goeie flier dellizze", seit Kramer.