Sociaal-Duurzaam Weststellingwerf: "Scootmobilen ride te stadich"

Mei syn scootmobyl rydt Andries Bosscha foarby: 15 km it oere. En dat is neffens him dus net hurd genôch. Earder koe er noch 19 kilometer it oere, mar nei't de akku's wiksele binne gie hy trager. Wêrom wit er net. "Het wekt de indrukt dat je iets aan het verbergen bent, of je bent aan het bevoogden over mensen zonder eerlijk te vertellen wat je doet", fynt Bosscha.

Feiliger

Foar Bosscha is it wichtich dat syn scootmobyl flugger kin, want hy wol graach mei syn frou op 'en paad, dy't hieltyd sa'n 19 km it oere fytse moat fanwegen har pacemaker. Mar ek foar de feiligens is it better. "Als je iets harder kunt, kun je veiliger om de fietser heen."