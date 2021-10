Nij guod fan Mata Hari ûnder de hammer: "Spreekt tot de verbeelding"

Se is der wis fan dat der ek foar dizze feiling in keaper te finen is. "De vorige veilingen zijn heel goed gegaan. Mata Hari spreekt tot de verbeelding." Neffens Van Gulik binne der hjoed-de-dei in protte Mata Hari-fans. "Die vinden het fijn om iets tastbaars te hebben van hun grote idool. Ruim 100 jaar na haar overlijden is de liefde voor de cultfiguur Mata Hari nog heel erg groot."

'Een heel gewoon meisje'

By dizze kolleksje sit ek in sulveren ring mei in ingeltsje (lieveheersbeestje, red.). Dat sprekt Van Gulik noch it measte oan. "Niets bijzonders, maar dat zo'n cultfiguur dat ook had, maakt van de vrouw die zo'n status had, opeens een heel gewoon meisje."