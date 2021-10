De Fryske Marren hâldt azc Balk iepen: "No wêzentlik oare situaasje"

Earder stimde de gemeente tsjin it langer iepenhâlden, mar fanwegen de flechtlingekrisis hat it COA opnij in fersyk by de gemeente dellein.

"Wêzentlik oare situaasje"

"Wy hawwe no te krijen mei in wêzentlik oare situaasje as doe yn juny", sei Volbeda dêroer. "Dit betsjut dat wy fine dat wy dat wy mei rjocht it nije fersyk beoardielje kinne en moatte. Eins is de kar dúdlik. Wy jouwe lucht oan it COA en hâlde Balk noch twa jier iepen."

Boargemaster wiist wer op it Ryk

Boargemaster Fred Veenstra werhelle nochris it stânpunt dat hy fynt dat it Ryk yngripe moat, yn stee fan it oer te litten oan provinsjes en gemeenten.