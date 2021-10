Hearrenfean komt mei de skrik frij, Harkemase Boys troch nei ferlinging

Harkemase Boys like de wedstriid hielendal ûnder kontrôle te hawwen, mar krekt foar tiid waard it dochs 1-1. Matthijs van Nispen wie de doelpuntemakker. Dêrtroch wie der in ferlinging nedich.

Nije foarsprong Harkema

Krekt foar it ein fan de earste helte fan de ferlinging kamen de Harkemase Boys wer op foarsprong. Arnoud Bentum skeat de bal deryn. By DOVO fûnen se it bûtenspul, mar de skiedsrjochter karde de goal goed: 2-1.

DOVO besocht dêrnei de lykmakker te meitsjen, mar dat slagge net mear. Dêrtroch sitte ek de Boys sneon yn de koker foar de lotting fan de twadde ronde fan it KNVB bekertoernoai.