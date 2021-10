Fleanklup Drachten fielt him 'yn de ôfgrûn treaun' troch plannen wenningbou

"Undersyk fan tsientûzenen euro's fan tafel reage"

It stekt him dat syn klup fan dyselde ELP yn it ferline earder mei in kostenrealitysk plan komme moast foar de takomst fan it fleanfjild. Dat hawwe se ûndersykje litten, wat harren tsientûzenden euro's koste, seit Wetering. En no wurdt dat plan kompleet fan tafel reage. "Dit loopt dwars door afspraken heen die nog niet eens afgerond zijn."

Neffens Wetering is de nije wethâlder noch oan it útsykjen oft it mooglik is alle brûkers op de airstrip te behâlden. "Wonderlijk dat de ELP nu met een plan voor woningbouw komt, terwijl ze een of twee jaar geleden nog een pleidooi hielden om de vliegtuigen in de lucht te houden."