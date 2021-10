Cambuur tsjin amateurs fan Ajax: "As wy op 80 prosint spylje, wurdt it in ferfelende jûn"

De wedstriid wurdt spile op it kompleks De Toekomst, dêr't ek Jong Ajax syn wedstriden ôfwurket. It is ûnrêstich by de amateurs fan Ajax. Foar de kompetysje ferlearen sy sneon yn Woerden mei 9-0 fan Sportlust '46. Dat koste trainer Detlef Le Grand fan de Amsterdammers syn baan. Hy waard dizze wike ûntslein.

Komplikaasje

Foar Cambuurtrainer Henk de Jong betsjut dat in ekstra komplikaasje. "Wy hawwe bylden fan Ajax, mar dêr hawwe we no neat mear oan. Der is in nije trainer en dy sil grif oars spylje."

Dizze opmerking fan De Jong tsjut wol oan dat Cambuur it bekertoernoai hiel serieus nimt. Soks yn tsjinstelling ta ferline jier. Henk de Jong: "Doe stie alles yn it teken fan promoasje en moasten wy in pear dagen nei de bekerwedstriid út tsjin Excelsior. Dy wûnen wy mei 1-0. No is it oars. We moatte in goed resultaat helje tsjin Ajax, oars giet de glâns der ôf. En wy binne it ek ferplichte oan ús publyk. As wy op 90 of 80 prosint spylje soenen, dan kin it in hiele ferfelende jûn wurde."