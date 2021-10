Hoe âld is it skipswrak op de Vliehors op Flylân? Monumintesoarch docht ûndersyk

"We kijken wat er in augustus is gevonden, het gaat om delen van een schip. Nu gaan we onderzoeken of het om een heel schip gaat of een deel. En we willen alvast wat inzicht krijgen in hoe oud het is", leit Josje van Leeuwen út.

Op grûn fan de foto's koenen se al sjen dat it om in skip gie. "We zagen ook dat er wel wat pengatverbindingen zijn gebruikt. Er was vrij weinig metaal zichtbaar en dat is een indicatie dat het echt een oud schip is. Vandaag doen we een soort tweede verkenning om te kijken wat het is."

Mei in mjitlint en in skeppe is se dwaande. "Ik ga het systematisch afprikken en dan hoop ik te vinden wat in augustus gezien is." It ûndersyk is wat lestich om't der al in pear kear wetter oerhinne gien is en sa dreech te finen is.

Hoe âld kin it wêze?

Dan de fraach: hoe âld kin it wêze? "Pengatverbindingen werden tot in de negentiende en zelfs begin twintigste eeuw nog gebruikt, dus het hoeft niet per se heel oud te zijn." Se besjogge ek âld kaartmateriaal fan Flylân, doe't ek it doarp West-Vlieland der noch wie. "Daar is een haven op te zien, die was tot het einde van de zeventiende eeuw toegankelijk voor schepen. Het is lastig om aan de huidige topografie te koppelen, maar het zou kunnen dat dit schip daar ooit is vergaan. Daarna is het heel snel verzand en bedekt geraakt."

Op de Vliehors lizze litte

Yn Nederlân wurde archeologyske fynsten sa folle mooglik 'in situ' bewarre, dus op it fynplak. "Dit schip ligt op de Vliehors op een veilige plek waar geen geulen zijn. Als archeologen zijn we daar blij mee. Mocht nou blijken dat het om een schip gaat en niet een stukje en het 'oud en behoudenswaardig' blijkt, dan heeft het de voorkeur om het goed af te dekken. Dan ligt het daar het beste, beter dan in een depot."

De útslach fan it ûndersyk wurdt oer in pear wiken ferwachte.