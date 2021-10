Ricardo sil Sinteklaas ynhelje yn Ljouwert: "Ik ben een landverrader"

Drigeminten en rasistyske bagger op sosjale media, allinnich mar omdatst fertelst datst dit jier Sinteklaas ynhelje meist yn dyn bertestêd Ljouwert. It oerkaam Ricardo Brouwer, dy't it fersyk krige fan it nije Sinteklaaskomitee yn Ljouwert. In nij komitee, want nei protest fan Kick Out Zwarte Piet oer it brûken fan grize piten stapte it foarige op.