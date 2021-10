Stichting hat noed oer takomst fan Fryske staten en stinzen

Bilker fynt dat it net inkeld in taak fan de stichting is mar dat it op de politike aginda moat. "We moatte per state sjen wat we dwaan kinne. No ha we foar elke state in kontaktpersoan beneamd en sa sille we it kontakt yntinsivearje."

"We ha in pear toppers en dêr moatte we goed foar soargje. Yn de njoggentjinde iuw binne hast alle staten ôfbrutsen en de fjirtich dy't we noch hawwe, moatte we sunich op wêze."