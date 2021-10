Planmakkerij Holwert oan See giet troch, nettsjinsteande soargen oer helberheid

Njonken de plannen foar Holwert oan See waard ek sprutsen oer it masterplan Holwert. Dat is makke troch doarpsbelang en de stichting Holwert oan See. Yn it masterplan wurde allegear projekten behannele, bygelyks op it mêd fan soarch, grien en wenjen.

Enkête

Koartlyn ha hast fiifhûndert minsken út it doarp in wen-enkête ynfolle. Dêrút kaam dat der rûchwei ferlet is fan santich nije wenningen yn Holwert.

Jongerein kin mar kwealik in plak krije, mar ek oan de winsken fan guon âldere bewenners kin mei it hjoeddeiske wenningoanbod net foldien wurde. De útkomsten fan de enkête binne dield mei de gemeente. Doarpsbelang hopet dat minsken út Holwert foarrang krije kinne, as op termyn nije huzen yn it doarp boud wurde.