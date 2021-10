Hûzen en kearnsintrale yn stee fan fleantugen op fleanfjild Drachten?

"As we reëel binne, tink ik net dat we mei wyn- en sinne-enerzjy foldwaan kinne oan de enerzjy-opjefte", mient De Vries. "Kearnenerzjy is sa bot yn ûntwikkeling dat it hiel effisjint wurde kin. En it ôffal fan sa'n reaktor is folle minder wurden, sadat it ferlykber is mei it ôffal fan in sikehûs."

Vliegclub Fryslân: spitich

Ein dit jier, begjin takom jier komt de wethâlder sels mei in sketsplan oer hoe't partijen tinke oer in rendabel fleanfjild. Dit plan is in oare fisy op it gebiet. De Vliegclub Fryslân is ien fan de brûkers fan de airstrip. Sy fine it tige spitich dat de ELP it fleanfjild net mear behâlde wol. Foar in reaksje fine se it noch te betiid. Dêr is it plan noch te farsk foar.