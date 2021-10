NAM wol lytse gasfjilden ferkeapje: gjin prioriteit mear

Oft der belangstelling is om ien fan dy fjouwer bv's oer te nimmen, wit Atema net. "Dit proces van herstructureren kost zeker een jaar, misschien wel langer", seit Atema tsjin RTV Noord. "Er moeten honderden overeenkomsten, licenties en vergunningen worden aangepast. Dat is monnikenwerk. Pas als de herstructurering klaar is, kijken we of er partijen zijn die de bv's over willen nemen."

Nije strategy

"De kans dat we ze niet verkopen is reëel. Er is de afgelopen jaren weinig verkocht, maar we willen het wel proberen. Komt er een koper, dan is het een grote koper die gaat investeren. Als het niet wordt verkocht zullen we met de aandeelhouders een nieuwe strategie moeten maken en dan moeten we zelf investeren."

Allinnich it Groningenveld, dêr't takom jier de gaskraan tichtgiet, en twa gasopslaggen yn Norg en Gryptsjerk falle aanst noch ûnder de NAM. Dy gasopslaggen binne de kommende jierren noch nedich foar de gaslevering yn Nederlân.

Fierder hâldt de NAM him allinnich noch dwaande mei it sluten fan it gasfjild yn Grinslân en de "afwikkeling van de aardbevingenproblematiek" dêr.